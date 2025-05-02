- Соперники тоже не стоят на месте, все стараются прибавлять и меняться. Время идет, изменяется и наша команда. Многие готовятся непосредственно к матчам с "Зенитом", подстраиваются, чтобы отобрать очки. Конечно, борьба в чемпионате становится сложнее. Тяжело сравнивать "Зенит", который только начинал гегемонию в РПЛ, с нынешним.
"Зенит" выигрывал золотые медали чемпионата России в шести последних сезонах кряду. В текущем сезоне сине-бело-голубые за четыре тура до конца первенства идут на второй строчке в турнирной таблице. Петербургская команда набрала 54 очка в 26 матчах и на четыре балла отстает от "Краснодара", занимающего первое место.
В воскресенье, 4 мая, "Зенит" примет у себя дома "Пари Нижний Новгород" в рамках 27 тура РПЛ. Начало игры на "Газпром Арене" в 19:30 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Ерохин: тяжело сравнивать "Зенит", который начинал гегемонию в РПЛ, с нынешним
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал чемпионские амбиции петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"