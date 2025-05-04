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Агент Сафонов: в прошлом болельщики "Спартака" гнобили Умярова, а сейчас он проводит лучший сезон

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о полузащитнике московского "Спартака" Наиле Умярове.
Фото: ФК "Спартак"
"В прошлом его болельщики все гнобили, а сейчас он проводит лучший сезон. Интерес к нему из Европы? Вряд ли им "Реал Мадрид" и "Барселона" интересуются. Им могут интересоваться европейские клубы не из первой пятерки топ-лиг. По его манере игры ему мог бы подойти немецкий или итальянский чемпионаты. Надо смотреть. Захарян вон уехал и не пошло. Лишь бы уехать — не решение", - приводит слова Сафонова "СЭ".

Опорный полузащитник Наиль Умяров, будучи воспитанником "Чертаново", является игроком московского "Спартака" с января 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 30 официальных матчах, в которых ему удалось забить 2 гола и получить 8 жёлтых карточек.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.

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