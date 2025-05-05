"Сейчас мне полегче. Чувствую, что привык к РПЛ. Вначале было трудно. Но это футбол, адаптация - его часть. Могу сказать, что РПЛ - хорошая лига. Мне нравится, что здесь много борьбы у команд до самого конца", - сказал Абена "Чемпионату".
Абена выступает за "Спартак" с августа прошлого года, перейдя из венгерского "Ференцвароша" за 1,2 млн евро. В составе красно-белых защитник успел провести семь игр в чемпионате и пять матчей в Кубке России. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Защитник "Спартака" Абена оценил уровень футбола в РПЛ
Защитник "Спартака" Миенти Абена высказался об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Спартак"