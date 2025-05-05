Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:30
ДинамоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
21:45
МиланНе начат

Защитник "Спартака" Абена оценил уровень футбола в РПЛ

Защитник "Спартака" Миенти Абена высказался об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Спартак"
"Сейчас мне полегче. Чувствую, что привык к РПЛ. Вначале было трудно. Но это футбол, адаптация - его часть. Могу сказать, что РПЛ - хорошая лига. Мне нравится, что здесь много борьбы у команд до самого конца", - сказал Абена "Чемпионату".

Абена выступает за "Спартак" с августа прошлого года, перейдя из венгерского "Ференцвароша" за 1,2 млн евро. В составе красно-белых защитник успел провести семь игр в чемпионате и пять матчей в Кубке России. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится