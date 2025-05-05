Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:30
ДинамоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
21:45
МиланНе начат

Чинквини объяснил, почему "Зенит" снова должен стать чемпионом РПЛ

Бывший менеджер "Зенита" Ореста Чинквини заявил, что петербургская команда должна снова стать чемпионом РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю "Зенит" должен стать чемпионом за счёт своего опыта, они более целостная команда, чем "Краснодар". Чемпионство должно снова быть в Петербурге, это великий город, а "Зенит" - великая команда", - цитирует Чинквини "Советский спорт".

Чинквини работал в сборной России и петербургском "Зените" в период с 2012 по 2018 годы. В национальной команде итальянец входил в тренерский штаб Фабио Капелло, а в Петербурге выполнял роль спортивного директора.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится