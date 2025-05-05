"Думаю "Зенит" должен стать чемпионом за счёт своего опыта, они более целостная команда, чем "Краснодар". Чемпионство должно снова быть в Петербурге, это великий город, а "Зенит" - великая команда", - цитирует Чинквини "Советский спорт".
Чинквини работал в сборной России и петербургском "Зените" в период с 2012 по 2018 годы. В национальной команде итальянец входил в тренерский штаб Фабио Капелло, а в Петербурге выполнял роль спортивного директора.
Чинквини объяснил, почему "Зенит" снова должен стать чемпионом РПЛ
Бывший менеджер "Зенита" Ореста Чинквини заявил, что петербургская команда должна снова стать чемпионом РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"