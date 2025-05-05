"Считаю, "Спартаку" нужно его сохранить. Да, весной москвичи допускают осечки, но все равно — серб оживил команду. "Спартак" симпатично играет, претендует на победу в Кубке. Зачем же его убирать? К чему эти шараханья? Даже если Станкович выйдет в финал Кубка, но не выиграет трофей, это не повод с ним расставаться. Положительная динамика видна невооруженным глазом", - приводит слова Орлова "СЭ".
Сербский специалист Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года. Его контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до лета 2026 года. При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что "Спартак" и Станкович начали переговоры о продлении срока действия контракта на два года - до лета 2028 года.
Под руководством сербского тренера "Спартак" в 27 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 51 очко, которое сейчас позволяет занимать четвёртое место в турнирной таблице. А в Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где 15 мая они сыграют против "Ростова".
Орлов: считаю, "Спартаку" нужно сохранить Станковича
Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением о будущем главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"