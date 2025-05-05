"Гладышев заметно прибавил. Не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что он всегда был в тени Тюкавина. Сейчас Гладышев, оставшись главным лицом в атаке, продолжает прогрессировать. Посмотрите, сколько он забивает, а ещё сколько - нет", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
Гладышев в нынешнем сезоне забил 10 голов и отдал 5 ассистов в 25 матчах. Весной в активе 22-летнего нападающего 7 забитых мячей и 4 голевые передачи в 9 играх. В понедельник, 5 мая, футболист оформил дубль и помог "Динамо" победить "Крылья Советов" со счетом 3:1.
Радимов объяснил высокую результативность Гладышева весной в "Динамо"
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов объяснил высокую результативность Ярослава Гладышева в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"