"Это никак не скажется на Косте. Он при любом тренере будет играть. Разговаривали с ним, продолжает восстановление", - сказал Сафонов "Матч ТВ".
Тюкавин в нынешнем сезоне провел за "Динамо" 22 матча в чемпионате и Кубке России, забил восемь голов и отдал три ассиста. В марте нападающий получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок.
Агент Сафонов: Тюкавин будет играть в "Динамо" при любом тренере
Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что изменения в тренерском штабе "Динамо" никак не скажутся на перспективах нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"