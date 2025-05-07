По информации Карпова, Федор Смолов покинет «Краснодар» по итогам этого сезона. О том, что клуб не планирует продлевать контракт с нападающим, стало известно еще в марте, и теперь информация подтверждена окончательно.
Тормена, который мог уйти из клуба еще зимой, все-таки остался до чемпионства, но летом покинет команду. Среди клубов, заинтересованных в его услугах, были Трабзонспор и Палмейрас.
Контракты Дюпина и Газинского с «Краснодаром» истекают 30 июня, и их тоже не будут продлевать.
Карпов: Смолов, Тормена, Дюпин и Газинский покидают "Краснодар"
Четверо игроков «Краснодара», включая Федора Смолова, покидают клуб по окончании текущего сезона, так как их контракты не будут продлены.
Фото: ФК "Краснодар"