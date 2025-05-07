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Гарсия назвал свою главную задачу в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия назвал свою главную задачу в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Моя главная задача - это добиваться поставленных целей вместе с командой. Лично я хочу и постараюсь забить как можно больше голов в этом сезоне. Столько, сколько будет возможно", - сказал Гарсия Legalbet.

Ливай Гарсия выступает за "Спартак" с зимы этого года. Форвард был куплен из греческого АЕКа за 18,7 млн евро. За красно-белых нападающий успел провести 12 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил один гол.

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