"Моя главная задача - это добиваться поставленных целей вместе с командой. Лично я хочу и постараюсь забить как можно больше голов в этом сезоне. Столько, сколько будет возможно", - сказал Гарсия Legalbet.
Ливай Гарсия выступает за "Спартак" с зимы этого года. Форвард был куплен из греческого АЕКа за 18,7 млн евро. За красно-белых нападающий успел провести 12 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил один гол.
Гарсия назвал свою главную задачу в "Спартаке"
Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия назвал свою главную задачу в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"