"Я думаю, что "Краснодар" не проиграет ЦСКА в Москве. Подопечные Мурада Мусаева прекрасно понимают, что им нельзя терять очки, так как следом идет "Зенит". Да, понятно, что "армейцы" неплохо смотрятся во второй части сезона, но все-таки краснодарская команда тоже сильна", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В субботу, 10-го мая, ЦСКА примет на своем поле "Краснодар" в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 27-ми сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 61-м набранным очком и опережают петербургский "Зенит" на 4 балла. ЦСКА располагается на 3-й строчке с 52-мя очками в своем активе.
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. "Краснодар" по итогам прошлого сезона завоевал серебряные медали.
Мостовой: "Краснодар" не проиграет ЦСКА в Москве
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ ЦСКА - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"