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Гаврилов: Барко брали дирижёром атак "Спартака", а он — ноль

Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов заявил, что не считает полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко игроком высокого уровня.
Фото: ФК "Спартак"
"Барко в "Спартаке"? Его же брали дирижёром атак, а он - ноль. Это по моим меркам. Его нельзя поставить выше кого-то другого. Он забил 12 голов и половину с пенальти", - сказал Гаврилов Legalbet.

Барко выступает за "Спартак" с июля 2024 года, перейдя из аргентинского "Ривер Плейта" за 14 млн евро. В своем дебютном сезоне за красно-белых полузащитник забил 14 голов и отдал 9 ассистов во всех турнирах.

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