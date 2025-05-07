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Гусев: мне с детства прививали, что "Спартак" - главный соперник

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев признался, что считает "Спартак" своим главным соперником.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"Матчи против "Спартака" всегда стоят особняком. Лично для меня эта команда всегда была одним из главных раздражителей. Мне с детства прививали, что "Спартак" - главный соперник", - цитирует Гусева Sport24.

В воскресенье, 11 мая, "Динамо" в домашнем матче сыграет против "Спартака" в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Ранее красно-белые выбили "динамовцев" в полуфинале Кубка России в Пути регионов, обыграв со счетом 2:1.

В бытность футболистом Ролан Гусев выступал в России только за московские "Динамо" и ЦСКА.

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