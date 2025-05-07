"Не верю, что кто-то снова пригласит Абаскаля в чемпионат России - только если захочет развалить команду. Сейчас все уже знают способности Абаскаля как тренера, он не просто так сейчас без команды", — сказал Камоцци "РБ Спорт".
Абаскаль работал главным тренером "Спартака" с лета 2022 по весну 2024 года. Вместе с испанцем красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. После отъезда из Москвы он также был уволен из испанской "Гранады". С осени прошлого года Абаскаль остается без работы.
Камоцци объяснил, почему Абаскаль больше не найдет работу в РПЛ
Бывший функционер "Спартака" Франко Камоцци заявил, что сомневается в перспективах экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля найти работу в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"