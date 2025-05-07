"Думаю, "Спартак" закономерно выбыл из чемпионской гонки. Например, игра "Зенита" против "Пари НН" показала, как можно всё исправлять. И "Краснодар" стабильно берёт свои очки, причём в непростых матчах, с перевесом в один гол. У "Спартака" же есть ещё Кубок России, думаю, в последних матчах акцент будет на этом турнире", – сказал Шишкин "РБ Спорт".
"Спартак" лишился шансов на чемпионство в РПЛ за три тура до конца сезона. В активе красно-белых 51 набранное очко, у лидирующего "Краснодара" на десять баллов больше. Москвичи еще продолжают борьбу в Кубке России, где в финале Пути регионов сыграют против "Ростова". Победитель матча выйдет в Суперфинал турнира.
Шишкин: "Спартак" закономерно выбыл из борьбы за чемпионство
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин заявил, что красно-белые закономерно лишились шансов на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"