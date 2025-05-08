Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
АтлетикНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
22:00
БетисНе начат
Челси
22:00
ЮргорденНе начат

Мостовой - о "Динамо" Махачкала: всем клубам там очень непросто, в том числе лидерам

Полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой оценил игру махачкалинского "Динамо", с которым "Зенит" встретится в 28 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Всем клубам там очень непросто, в том числе лидерам. Махачкалинцы — очень боевая команда, 100% там будет очень-очень тяжело, мы все это понимаем и готовимся с полной ответственностью. Уверены на 100%, что это будет непростая игра, - приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

На данный момент сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в чемпионате Российской Премьер-Лиге, имея в своем активе 57 очков в 27 сыгранных матчах и отставая от "Краснодара" на 4 балла. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится 10 мая в 17:00.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится