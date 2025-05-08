- В своей карьере я никогда не получал премиальных больше, чем в ЦСКА. Это были самые большие суммы. Я кое-что сохранил, купил дом родителям, сестре, детям. Я обеспечил детям будущее, - сказал Вагнер Лав в видео CSKA on tour.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА. На данный момент Вагнер Лав выступает за бразильский клуб "Аваи".
Вагнер Лав - о премиальных в ЦСКА: я обеспечил детям будущее.
Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав заявил, что благодаря премиальным, полученным во время выступления за "армейцев", обеспечил своим детям будущее.
Фото: "Чемпионат"