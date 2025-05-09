- Соболев – профессиональный футболист. Ему дали игровое время – он должен играть. Выпустили на 5 минут – должен их использовать. Поменяли в перерыве – жди следующей игры, - сказал Гунько "РБ Спорт".
4 мая в матче 27 тура РПл "Зенит" одержал победу над "Пари НН" со счетом 2:1. Дублем в составе хозяев отличился Александр Соболев. Всего нападающий принял участие в 20 играх чемпионата, в которых трижды отличился забитым голом и один раз отдал голевую передачу.
На данный момент команда Сергея Семака занимает вторую строчку в РПЛ, имея в своем активе 57 очков и отставая от "Краснодара" на 4 балла за 3 тура до конца чемпионата.
Гунько - о Соболеве: ему дали игровое время – он должен играть.
Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Гунько заявил, что нападающий "Зенита" Александр Соболев должен использовать выделяемое ему игровое время и не обижаться на замены.
Фото: ФК "Зенит"