- Матвей находится в команде, которая стала чемпионом Франции и вышла в финал Лиги чемпионов. Он не был в этом сезоне чисто вторым номером. Были периоды, когда Доннарумма ошибался, и Матвей достойно его заменял. У сборной России есть очень надежный вратарь для решения больших задач, - сказал Кафанов "СЭ".
Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Игрок подписал контракт с парижским клубом до 2029 года. В текущем сезоне российский вратарь принял участие в 16 матчах во всех турнирах за французский клуб, в которых пропустил 13 мячей. Шесть раз Матвей сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.
"ПСЖ" стал чемпионом Франции, выиграл Суперкубок, а также вышел в финал Кубка Франции и Лиги чемпионов, где сыграет с "Реймсом" и "Интером", соответственно.
Кафанов: Сафонов не был в этом сезоне чисто вторым номером
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру Матвея Сафонова за "ПСЖ" в этом сезоне.
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