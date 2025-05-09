- Для меня было удивлением, когда Осинькин пустил слезу, поскольку все понимали, что это значит: либо это его последний матч, либо он таковым может стать. Команда может поддержать тренера только игрой и результатом. Я думаю, Игорю Витальевичу это и нужно, - сказал Печенин "Матч ТВ".
Игорь Осинькин возглавляет "Крылья Советов" с 2020 года. Действующий контракт российского специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2025-го.
На данный момент самарский клуб занимает десятую строчку в РПЛ, имея в своем активе 30 очков в 27 матчах. В следующем туре подопечные Игорь Осинькина сыграют с "Пари НН" на выезде. Встреча состоится 12 мая.
Печенин: для меня было удивлением, когда Осинькин пустил слезу
Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин поделился воспоминаниями об эмоциях главного тренера Игоря Осинькина во время общения с командой после поражения в матче 11-го тура РПЛ текущего сезона с "Локомотивом" (0:1).
Фото: "Чемпионат"