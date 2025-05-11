"Не обращаю внимание на то, с кем играет "Зенит". Я смотрю только на наших соперников. Мы продолжаем биться и будем делать это до конца. Конечно, мы станем чемпионами", - сказал Олусегун "СЭ".
Лидирующий в чемпионате "Краснодар" опережает "Зенит" на один балл за два тура до конца турнира. Краснодарской команде предстоит сыграть с "Оренбургом" и московским "Динамо", петербуржцы встретятся с "Ростовом" и "Ахматом".
Игрок "Краснодара" Олусегун: мы станем чемпионами
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун выразил уверенность в чемпионстве краснодарской команды в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"