— Используете ли вы конспекты Марцела Лички, или же нынешнее «Динамо» — уже чисто ваша команда?
— Если вы смотрите футбол, то видите, что команда играет совершенно иначе. Это две разные команды. Конечно, какие-то привычки у игроков остались, но команды совсем разные, — цитирует Гусева «СЭ».
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Личка занял пост главного тренера московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.
Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела два матча против «Крыльев Советов» и «Спартака». В обоих матчах бело-голубые добились победы.
Гусев: "Динамо" не играет по конспектам Лички. Это совсем разные команды
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев на пресс-конференции после победы над «Спартаком» (2:0) в 28-м туре РПЛ прокомментировал влияние предыдущего наставника Марцела Лички на стиль игры команды.
Фото: ФК "Динамо"