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Гладышев признался, что "чуточку дорисовал" эпизод с пенальти в ворота "Спартака"

Форвард «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал момент в начале дерби со «Спартаком», когда после арбитр назначил пенальти в пользу хозяев за фол Олега Рябчука.
Фото: ФК "Динамо"
— Ты заработал пенальти. Ты спровоцировал Рябчука на такой фол?

— Просто замыкал то, что на тренировках готовили.

— То есть чуточку «дорисовал»?

— Чуточку, да. Но без этого никак, — заявил Гладышев «Матч ТВ».

«Динамо» открыло счет на 7-й минуте встречи — Хорхе Карраскаль уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил Данил Глебов. Эта победа позволила бело-голубым обойти красно-белых в таблице и подняться на четвёртое место с 53 очками. У «Спартака» после 28 туров — 51 балл и пятое место.

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