Экс-арбитр Егоров: в Европе Станковича за его поведение сразу бы отобрали визу и никогда не разрешили приезжать

"Это главный тренер команды, у которой очень много болельщиков. Какой он пример подает молодому, подрастающему поколению? Он бы позволил себе так себя вести в Европе? Его бы сразу дисквалифицировали, отобрали визу и больше бы никогда не разрешили приезжать. По мне, это хамское, недопустимое поведение. Я надеюсь, что Российский футбольный союз накажет его по всей строгости", - приводит слова Егорова "Матч ТВ".
В минувшее воскресенье, 11 мая, "Спартак" в гостевом матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 потерпел поражение от московского "Динамо" со счётом 0:2.
Во время игры, когда арбитры не отреагировали на спорный эпизод в штрафной площади бело-голубых, главный тренер "Спартака" Деян Станкович показал жест, которым обычно изображают деньги. После матча сербский специалист не пришёл на флеш-интервью и пресс-конференцию.