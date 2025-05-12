Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
19:00
Крылья СоветовНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
РомаНе начат

Экс-арбитр Егоров: в Европе Станковича за его поведение сразу бы отобрали визу и никогда не разрешили приезжать

Бывший арбитр РПЛ Александр Егоров оценил поведение главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ с московским "Динамо".
Фото: кадр трансляции
"Это главный тренер команды, у которой очень много болельщиков. Какой он пример подает молодому, подрастающему поколению? Он бы позволил себе так себя вести в Европе? Его бы сразу дисквалифицировали, отобрали визу и больше бы никогда не разрешили приезжать. По мне, это хамское, недопустимое поведение. Я надеюсь, что Российский футбольный союз накажет его по всей строгости", - приводит слова Егорова "Матч ТВ".

В минувшее воскресенье, 11 мая, "Спартак" в гостевом матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 потерпел поражение от московского "Динамо" со счётом 0:2.

Во время игры, когда арбитры не отреагировали на спорный эпизод в штрафной площади бело-голубых, главный тренер "Спартака" Деян Станкович показал жест, которым обычно изображают деньги. После матча сербский специалист не пришёл на флеш-интервью и пресс-конференцию.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится