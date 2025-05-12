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Семшов: Акинфеев перевернул игру ЦСКА с "Краснодаром"

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал ключевой фигурой в домашней победе армейцев над «Краснодаром» (1:0).
Фото: ФК ЦСКА
«Мы видели ЦСКА осенью. Сейчас он играет вроде бы неброско, не очень ярко, но команда выполняет на футбольном поле то, что требует главный тренер. У них есть свои лидеры — например, Акинфеев, который перевернул игру с «Краснодаром». Его спасение ногой придало игрокам уверенности», — отметил Семшов «Матч ТВ».

Московский ЦСКА обыграл на своем поле нынешнего лидера чемпионата России «Краснодар». Матч 28-го тура РПЛ состоялся 10 мая в Москве и завершился со счетом 1:0. В составе «армейцев» отличился нападающий Сауль Гуарирапа.

По итогам 28-го тура отставание «Зенита» от «Краснодара» сократилось до 1 очка. ЦСКА же располагается на третьем месте, набрав 55 очков. Тогда как у «Краснодара» и «Зенита» по 61 и 60 очков соответственно. До конца чемпионата осталось два тура.

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