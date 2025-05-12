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Карпов: "Локомотив" готов продлить контракт с Сильяновым

Московский «Локомотив» планирует сохранить защитника Александра Сильянова и улучшить условия его соглашения.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации инсайдера Карпова «Локомотив» ведет переговоры о новом контракте с 24-летним защитником Александром Сильяновым. Клуб предлагает игроку продление на 3–4 года — наиболее вероятный вариант соглашения составит «3+1». Также железнодорожники готовы повысить зарплату футболиста: с текущих 5,5 млн рублей в месяц до более 7 млн — что превышает установленный в клубе потолок.

По информации источника, Сильянов настроен позитивно по поводу возможного продления контракта и рассматривает вариант остаться в Черкизове. Тем не менее интерес к нему сохраняют «Зенит», «Динамо» и «Спартак».

В текущем сезоне защитник провел 35 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забив один гол и отдав одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 6 миллионов евро.

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