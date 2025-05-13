"В случае увольнения Станковича "Спартаку" можно обратить внимание на российских тренеров. Можно Бердыева в РПЛ вернуть. Курбан Бекиевич — идеальный кандидат. Мне было бы интересно, чтобы такой тренер вернулся в РПЛ. Для него важен коллектив, и поэтому "Спартак" бы только выиграл с его приходом. Он очень хорошо разбирается в футбольных деталях: тактика и так далее", — приводит слова Граната Legalbet.
Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Однако недавно в СМИ появилась информация о том, что красно-белые могут расстаться с сербским специалистом в связи с неудовлетворительными результатами команды в чемпионате: после 28-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" с 51-м очком занимает пятое место в турнирной таблице.
Курбан Бердыев с июня 2024 года является главным тренером азербайджанского "Турана". Ранее в чемпионате России он возглавлял казанский "Рубин" (с которым дважды завоевал золотые медали), "Ростов", "Сочи", махачкалинское "Динамо".
"Для него важен коллектив". Гранат назвал идеального кандидата на пост тренера "Спартака"
Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался о возможной тренерской перестановке в московском "Спартаке".
Фото: РФС