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"Для него важен коллектив". Гранат назвал идеального кандидата на пост тренера "Спартака"

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался о возможной тренерской перестановке в московском "Спартаке".
Фото: РФС
"В случае увольнения Станковича "Спартаку" можно обратить внимание на российских тренеров. Можно Бердыева в РПЛ вернуть. Курбан Бекиевич — идеальный кандидат. Мне было бы интересно, чтобы такой тренер вернулся в РПЛ. Для него важен коллектив, и поэтому "Спартак" бы только выиграл с его приходом. Он очень хорошо разбирается в футбольных деталях: тактика и так далее", — приводит слова Граната Legalbet.

Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Однако недавно в СМИ появилась информация о том, что красно-белые могут расстаться с сербским специалистом в связи с неудовлетворительными результатами команды в чемпионате: после 28-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" с 51-м очком занимает пятое место в турнирной таблице.

Курбан Бердыев с июня 2024 года является главным тренером азербайджанского "Турана". Ранее в чемпионате России он возглавлял казанский "Рубин" (с которым дважды завоевал золотые медали), "Ростов", "Сочи", махачкалинское "Динамо".

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