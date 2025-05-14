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В "Зените" сообщили, что Вендел еще вернется в Санкт-Петербург

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Вендел вернется в Санкт-Петербург, несмотря на сообщения о его отъезде.
Фото: ФК "Зенит"
— Вендел больше не вернется в Санкт-Петербург?

— Еще как вернется, — заявил Медведев «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футболиста заметили в аэропорту Пулково с 10 чемоданами и спутницей — по его данным, Вендел вылетел в Рио-де-Жанейро с пересадкой в ОАЭ.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. Зимой стало известно, что 27-летний полузащитник покинет команду по окончании сезона и перейдет в «Ботафого» за 20 миллионов евро. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.

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