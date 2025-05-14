"Черноморец" планирует заявить "Фишт" как резервный стадион для участия в РПЛ

"Пока ситуация сильно не изменилась. Начинается период заявки, и "Черноморец" планирует подавать "Фишт" для участия в РПЛ как резервный стадион", - цитирует Богомолова "Чемпионат".
Напомним, что домашний стадион новороссийского "Черноморца" не подходит под требования для участия в Российской Премьер-Лиге. Сообщалось, что клуб планирует найти другой стадион, чтобы проводить матчи, пока на домашней арене команды будут проводиться ремонтные работы.
После 32-х сыгранных туров "Черноморец" занимает третье место в турнирной таблице Первой Лиги с 58-ю набранными очками.