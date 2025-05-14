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"Черноморец" планирует заявить "Фишт" как резервный стадион для участия в РПЛ

Руководитель стадиона "Фишт" Вениамин Богомолов заявил, что "Черноморец" планирует заявить арену в Сочи для участия в РПЛ.
Фото: Global Look Press
"Пока ситуация сильно не изменилась. Начинается период заявки, и "Черноморец" планирует подавать "Фишт" для участия в РПЛ как резервный стадион", - цитирует Богомолова "Чемпионат".

Напомним, что домашний стадион новороссийского "Черноморца" не подходит под требования для участия в Российской Премьер-Лиге. Сообщалось, что клуб планирует найти другой стадион, чтобы проводить матчи, пока на домашней арене команды будут проводиться ремонтные работы.

После 32-х сыгранных туров "Черноморец" занимает третье место в турнирной таблице Первой Лиги с 58-ю набранными очками.

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