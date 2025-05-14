"Подтвердить эту информацию не могу. Могу только опровергнуть", - передает слова Карпина Sport24.
Ранее сегодня, 14 мая, сообщалось о том, что наставник сборной России Валерий Карпин может стать главным тренером московского "Динамо" и стороны уже находятся в продвинутой стадии переговоров.
1 мая "Динамо" объявило об увольнении главного тренера Марцела Лички. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев.
Карпин прокомментировал информацию о переговорах с "Динамо"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о переговорах с московским "Динамо".
Фото: сборная России