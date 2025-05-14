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Карпин прокомментировал информацию о переговорах с "Динамо"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о переговорах с московским "Динамо".
Фото: сборная России
"Подтвердить эту информацию не могу. Могу только опровергнуть", - передает слова Карпина Sport24.

Ранее сегодня, 14 мая, сообщалось о том, что наставник сборной России Валерий Карпин может стать главным тренером московского "Динамо" и стороны уже находятся в продвинутой стадии переговоров.

1 мая "Динамо" объявило об увольнении главного тренера Марцела Лички. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев.

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