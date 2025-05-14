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Погребняк: "Спартак"претендовал на чемпионство только по версии журналистов и экспертов

Экс-нападающий "Зенита" Павел Погребняк оценил игру московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- "Спартак" претендовал на чемпионство только по версии журналистов и экспертов. За чемпионство сейчас борются две команды."Спартаку" надо сосредоточиться на Кубке России и взять трофей. Если выиграют, то сезон для них можно назвать успешным, - сказал Погребняк "РБ Спорт".

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 51 очко в 28 матчах. До конца чемпионата осталось 2 тура.

Также красно-белые сыграют в финале Пути регионов Кубка России с "Ростовом". Встреча состоится 15 мая.

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