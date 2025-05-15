- Вернули ли должок "Зениту" за прошлый год? Наверное, да. Как умудрились не пропустить? Без везения здесь не обошлось. Но даже в таких сложных ситуациях существует коммуникация между игроками, - сказал Тороп "РБ Спорт".
ЦСКА обыграл "Зенит" со счетом 2:0 в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (общий счет 2:2, 4:3 после серии пенальти). В серии пенальти в составе петербуржцев не реализовали пенальти Александр Соболев и Густаво Мантуан.
1 июня ЦСКА сыграет в Суперфинале Кубка России с победителем финала Пути регионов - "Спартаком" или "Ростовом".
Тороп: вернули ли должок "Зениту" за прошлый год? Наверное, да
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп поделился эмоциями после победы над "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России (2:2 общ, 4:3 пен).
Фото: "Чемпионат"