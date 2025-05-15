Сообщатся, что они считают кандидатуру главного тренера сборной России наиболее подходящей для работы в "Спартаке", в связи с чем предлагают рассмотреть 56-летнего специалиста после потенциально возможного ухода из клуба нынешнего наставника красно-белых Деяна Станковича.
При этом у Валерия Георгиевича тоже есть желание вернуться спустя 11 лет в "Спартак", работа в котором является для него незакрытым карьерным гештальтом. Сторонники его назначения полагают, что среди фанатского сообщества московского клуба Карпин имеет большой авторитет и получит от них важную поддержку.
Напоминим, Валерий Карпин был главным тренером "Спартака" в 2009-2014 гг. С 2021 года он возглавляет сборную России по футболу.
Источник: Legalbet
Источник: часть руководителей "Лукойла" выступает за назначение Карпина главным тренером "Спартака"
По информации СМИ, группа руководителей "Лукойла" поддерживает возможное назначение Валерия Карпина на пост главного тренера столичного "Спартака".
Фото: ФК "Ростов"