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Семак - о поражении от ЦСКА: на ход матча повлияли непонятные решения арбитров

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в финале Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с ЦСКА (0:2, пен. 3:4).
Фото: ФК "Зенит"
"Очень обидно уступить за шаг до финала. Нужно было забивать. Сама игра была неплохой в нашем исполнении. Где-то мы не справились, где-то непонятные решения арбитров, которые повлияли на ход матча. Тот же первый пенальти — там не было фола. Два игрока в офсайде, которые мешают нашим игрокам. Трактовку оставим на усмотрение специалистам, а так — жалко. Не справились с одним угловым, но и там большой вопрос по поводу фола на Барриосе, которому просто не дали сыграть", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" 14 мая в гостях проводил ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с московским ЦСКА. Основное время этой встречи завершилось со счётом 2:0 в пользу "армейцев". Поскольку первый матч закончился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0, была назначена серия послематчевых пенальти. Ее со счётом 4:3 выиграли хозяева.

Таким образом, ЦСКА благодаря этой победе вышел в Суперфинал Кубка России, который пройдёт 1 июня в Москве на стадионе "Лужники". Соперником красно-синих будет либо московский "Спартак", либо "Ростов" из Ростова-на-Дону.

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