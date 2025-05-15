"Был интерес не только от "Хетафе", но и от других тоже. Запросы приходят, мы общаемся. Босельи – это наш актив. Но любые переходы должны быть выигрышными для всех", - сказал Мелик-Гусейнов "Чемпионату".
Боселли выступает за "Пари НН" с сентября 2023 года. Его контракт с нижегородцами рассчитан до конца июня 2026-го. В нынешнем сезоне уругваец забил 10 голов и отдал 2 ассиста в 25 матчах Российской Премьер-Лиги.
В "Пари НН" подтвердили возможный уход Боселли летом
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов подтвердил интерес к форварду нижегородцев Хуану Боселли со стороны других клубов.
Фото: ФК "Пари НН"