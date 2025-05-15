- Удивительно, что "Зенит" растерял гандикап. Нет понимания, что происходит с "Зенитом". Очень много непонятных решений. Наверное, устали побеждать, - сказал Семенов "Чемпионату".
14 мая "Зенит" потерпел поражение в двухматчевом противостоянии с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России (2:2 общ, 4:3 пен) и вылетел с турнира. В серии пенальти в составе сине-бело-голубых не забили Александр Соболев и Густаво Мантуан.
Семенов: нет понимания, что происходит с "Зенитом"
Экс-защитник "Ахмата" Андрей Семенов высказался о поражении "Зенита" в финале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: "Чемпионат"