Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
20:00
РостовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
20:00
БетисНе начат
Осасуна
20:00
АтлетикоНе начат
Хетафе
22:30
АтлетикНе начат
Эспаньол
22:30
БарселонаНе начат

Семенов: нет понимания, что происходит с "Зенитом"

Экс-защитник "Ахмата" Андрей Семенов высказался о поражении "Зенита" в финале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- Удивительно, что "Зенит" растерял гандикап. Нет понимания, что происходит с "Зенитом". Очень много непонятных решений. Наверное, устали побеждать, - сказал Семенов "Чемпионату".

14 мая "Зенит" потерпел поражение в двухматчевом противостоянии с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России (2:2 общ, 4:3 пен) и вылетел с турнира. В серии пенальти в составе сине-бело-голубых не забили Александр Соболев и Густаво Мантуан.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится