"ЦСКА умеет играть по счету, на результат. У Николича это получается. Финал непредсказуемая вещь, но я склоняюсь к тому, что ЦСКА выиграет Кубок", - цитирует Юрана "СЭ".
Напомним, что ЦСКА одержал победу над петербургским "Зенитом" в двухматчевом противостоянии в Пути РПЛ Кубка России (2:2, 4:3 - пен.) и сыграет в Суперфинале турнира с "Ростовом", который одержал победу над московским "Спартаком" (2:1).
Действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит". В последний раз ЦСКА завоевывал Кубок страны в сезоне 2022/2023, "Ростов" - в сезоне-2013/2014.
Юран назвал фаворита Суперфинала Кубка России
Российский тренер Сергей Юран высказался о предстоящем матче Суперфинала Кубка России.
Фото: "Чемпионат"