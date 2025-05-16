"А что, есть еще какие?то варианты, кроме Ятимова? Ханкичу доверить финал? - сказал Кафанов "Советскому спорту".
Суперфинал Кубка России между "Ростовом" и ЦСКА состоится 1 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Ранее ростовчане в финале турнира в Пути регионов победили "Спартак", а армейцы в Пути РПЛ одолели "Зенит".
Ятимов сыграет в воротах "Ростова" в Суперфинале Кубка России с ЦСКА
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов рассказал, кто будет основным вратарем ростовчан в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"