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Ятимов сыграет в воротах "Ростова" в Суперфинале Кубка России с ЦСКА

Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов рассказал, кто будет основным вратарем ростовчан в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
"А что, есть еще какие?то варианты, кроме Ятимова? Ханкичу доверить финал? - сказал Кафанов "Советскому спорту".

Суперфинал Кубка России между "Ростовом" и ЦСКА состоится 1 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Ранее ростовчане в финале турнира в Пути регионов победили "Спартак", а армейцы в Пути РПЛ одолели "Зенит".

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