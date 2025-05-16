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Радимов: сезон "Спартака" просран, с такими трансферами - это провал

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов оценил результаты "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Сезон у "Спартака" просран - относительно ожиданий и результата. Пятое или шестое место с такими амбициями и с такими покупками, когда ты был зимой в двух очках от лидера, - это провал", - сказал Радимов "РБ Спорт".

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца чемпионата. Ранее красно-белые проиграли в финале Кубка России в Пути регионов "Ростову" и упустили возможность завоевать трофей.

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