"Сезон у "Спартака" просран - относительно ожиданий и результата. Пятое или шестое место с такими амбициями и с такими покупками, когда ты был зимой в двух очках от лидера, - это провал", - сказал Радимов "РБ Спорт".
"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца чемпионата. Ранее красно-белые проиграли в финале Кубка России в Пути регионов "Ростову" и упустили возможность завоевать трофей.
Радимов: сезон "Спартака" просран, с такими трансферами - это провал
Фото: ФК "Зенит"