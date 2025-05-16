"Кахигао надо гнать. У "Спартака" должен быть российский спортивный директор. Никакие Кахигао не смогут укомплектовать команду. Ставка на иностранцев у клуба ошибочна", — приводит слова Червиченко Metaratings.
56-летний испанский специалист Франсис Кахигао занял пост спортивного директора московского "Спартака" в начале января 2025 года.
После 28-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые имеют в своём активе 51 очко, которое позволяет команде Деяна Станковича на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице. Кроме того, "Спартак" вылетел из Кубка России на стадии финала Пути регионов.
"Кахигао надо гнать". Червиченко раскритиковал ставку "Спартака" на иностранцев
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался о работе спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"