Точилин: "Динамо" - фаворит в матче с "Акроном"

- "Динамо" находится на эмоциональном подъеме после смены тренера и будет фаворитом. Для "Акрона" бело-голубые – хороший раздражитель, но клуб уже решил свою задачу, поэтому груза давления у ребят не будет, - сказал Точилин "Евро-Футбол.Ру".
На данный момент московское "Динамо" занимает четвертую строчку в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 53 очка в 28 матча. В следующем туре бело-голубые примут на своем поле "Акрон". Встреча состоится 18 мая в 16:30. Тольяттинцы идут на 9 месте с 35 очками.