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Точилин: "Динамо" - фаворит в матче с "Акроном"

Футбольный тренер Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 29 тура Российской Премьер-Лиги между московским "Динамо" и "Акроном".
Фото: ФК "Динамо" Москва
- "Динамо" находится на эмоциональном подъеме после смены тренера и будет фаворитом. Для "Акрона" бело-голубые – хороший раздражитель, но клуб уже решил свою задачу, поэтому груза давления у ребят не будет, - сказал Точилин "Евро-Футбол.Ру".

На данный момент московское "Динамо" занимает четвертую строчку в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 53 очка в 28 матча. В следующем туре бело-голубые примут на своем поле "Акрон". Встреча состоится 18 мая в 16:30. Тольяттинцы идут на 9 месте с 35 очками.

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