Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
АкронЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Тюмень
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Шинник
0 - 4 0 4
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
2 - 0 2 0
СаутгемптонЗавершен
Вест Хэм
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
2 - 3 2 3
ФулхэмЗавершен
Лестер
2 - 0 2 0
ИпсвичЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 2 1 2
Райо ВальеканоЗавершен
Валенсия
0 - 1 0 1
АтлетикЗавершен
Атлетико
4 - 1 4 1
БетисЗавершен
Барселона
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
ЭспаньолЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
ЛеганесЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
Реал МадридЗавершен
Вальядолид
0 - 1 0 1
АлавесЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 2 3 2
ЖиронаЗавершен
Мальорка
1 - 2 1 2
ХетафеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
0 - 0 0 0
НаполиЗавершен
Рома
3 - 1 3 1
МиланЗавершен
Кальяри
3 - 0 3 0
ВенецияЗавершен
Фиорентина
3 - 2 3 2
БолоньяЗавершен
Верона
1 - 1 1 1
КомоЗавершен
Интер
2 - 2 2 2
ЛациоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
УдинезеЗавершен
Монца
1 - 3 1 3
ЭмполиЗавершен
Лечче
1 - 0 1 0
ТориноЗавершен

Туфрин: "Зениту" требуется капитальный ремонт

Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин заявил, что петербуржской команде необходимо обновление.
Фото: ФК "Зенит"
"Тенденция, что "Зенит" не может забить больше одного мяча, а также играет на удержание. Но играет бездарно, ведь мы не умеем играть в такой футбол. Мы привыкли доминировать, а доминировать не получается. Команде требуется капитальный ремонт", - сказал Туфрин "Чемпионату".

"Зенит" за тур до конца чемпионата отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. В последних пяти матчах чемпионата петербуржская команда лишь раз забила более одного мяча за игру - против "Пари НН" (2:1). В заключительном туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака сыграют дома с "Ахматом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится