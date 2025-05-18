"Тенденция, что "Зенит" не может забить больше одного мяча, а также играет на удержание. Но играет бездарно, ведь мы не умеем играть в такой футбол. Мы привыкли доминировать, а доминировать не получается. Команде требуется капитальный ремонт", - сказал Туфрин "Чемпионату".
"Зенит" за тур до конца чемпионата отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. В последних пяти матчах чемпионата петербуржская команда лишь раз забила более одного мяча за игру - против "Пари НН" (2:1). В заключительном туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака сыграют дома с "Ахматом".
Туфрин: "Зениту" требуется капитальный ремонт
Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин заявил, что петербуржской команде необходимо обновление.
Фото: ФК "Зенит"