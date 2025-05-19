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"Это хороший тренер". Булыкин назвал клуб РПЛ, где Личка может работать в следующем сезоне

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о будущем экс-наставника московского "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Я уверен, что в следующем сезоне РПЛ мы увидим Личку. Это хороший тренер, хороший человек. Он без команды не останется. Если задачи в "Локомотиве" не будет выполнять Михаил Галактионов, то они могут искать другого тренера. Личка может быть в списке "Локомотива" и любого клуба РПЛ, как Черчесов или Карпин. Это тренеры, которые на высоком уровне тренировали, знают, что и как происходит в чемпионате России", - приводит слова Булыкина Legalbet.

Чешский специалист Марцел Личка 1 мая после двух лет работы покинул пост главного тренера московского "Динамо". Ранее в чемпионате России он трудился наставником "Оренбурга", а с брестским "Динамо" он становился чемпионом Белоруссии.

Главным тренером московского "Локомотива" с ноября 2022 года и по сегодняшний день является Михаил Галактионов. Под его руководством "железнодорожники" в 28 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрали 49 очков, с которыми расположились на шестой строчке в турнирной таблице.

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