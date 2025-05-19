- Что касается будущего Алексея Миронова в "Ростове", у нас же контракт не с Алексеем Рыскиным или каким-то частным лицом. У нас контракт с футбольным клубом "Ростов", который ещё действует. Если произойдёт смена менеджмента в команде, будем общаться и узнавать их мнение по поводу Алексея. Насколько им интересно, чтобы он продолжил играть за команду, или неинтересно. По большому счёту, смена менеджмента мало что меняет - контракт обязаны выполнять он и клуб по отношению к нему, - передаёт слова Кузьмичёва "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что после завершения текущего сезона в "Ростове" может произойти полная смена руководства и тренерского штаба, а также масштабная перестройка состава. Спортивный директор жёлто-синих Алексей Рыскин, занимающий этот пост с лета 2017 года, подтвердил сведения о своём будущем уходе.
25-летний полузащитник Алексей Миронов в текущем сезоне сыграл 15 минут в 3 матчах во всех турнирах, пропустив больше года из-за тяжёлой травмы. Срок действия его контракта с "Ростовом" истекает в декабре 2027 года.
Спортивный директор "Ростова" Рыскин: ухожу после окончания сезона
Агент полузащитника Миронова: у нас контракт не с Алексеем Рыскиным, а с ФК "Ростов"
Агент хавбека "Ростова" Алексея Миронова Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию о будущем игрока в клубе в случае смены руководства.
Фото: ФК "Ростов"