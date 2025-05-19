Карпов: "Крылья Советов" ищут нового главного тренера: среди кандидатов Личка, Адиев и Булатов

Руководство «Крыльев Советов» рассматривает сразу несколько вариантов на пост главного тренера.

Фото: ФК "Крылья Советов"

По информации журналиста Карпова, на пост наставника самарцев претендуют Марцел Личка, Магомед Адиев, Сергей Булатов. Игорь Осинькин, несмотря на вероятность ухода, готов остаться и даже согласен на снижение зарплаты — с 7,4 млн рублей в месяц — ради продолжения работы в Самаре.



При этом Сергей Булатов не входит в число фаворитов на пост. В списке рассматриваемых фигур около десяти кандидатов, и пока ни один из них не имеет явного преимущества. Итоговое решение должно быть принято на следующей неделе.



Игорь Осинькин стал главным тренером «Крыльев Советов» в июле 2020 года. Под его руководством команда провела 193 матча, в которых добилась 85 побед, 34 раза сыграла вничью и 74 раза допустила поражение.



После 29 туров «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. В последнем туре самарский клуб сыграет против воронежского «Факела» на выезде.