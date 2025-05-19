"Многие ребята посмотрели друг другу в глаза и сказали, что все возможно, и что они обязательном делают то, что нужно. Мы практически сразу забили, а дальше моменты пошли волнами. Игра понравилась, но результатом недоволен", - заявил Николич "Матч ТВ".
В понедельник, 19 мая, ЦСКА сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 2:2, отыгравшись с 0:2 во втором тайме. За тур до окончания чемпионата армейцы делят третье место с московским "Динамо", набрав по 56 очков. В последнем матче РПЛ в сезоне команда Николича сыграет с "Пари НН".
Николич рассказал, за счет чего ЦСКА прибавил после перерыва в матче с "Локомотивом"
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, за счет чего его команда смогла перестроиться после перерыва в игре с "Локомотивом" в 29-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА