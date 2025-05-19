"Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Благодарен "Локомотиву", главному тренеру. Но сегодня я даже не игрок ротации. Я понимаю ситуацию и принимаю ее с достоинством. После сезона будет диалог, который я сам инициирую. Буду просить о том, чтобы меня отпустили. Обидно, когда за человека ты готов был лечь костьми, а в итоге оказался изгоем. Вы хотите спросить о новостях из Европы. Мне смешно это читать, особенно когда ты не играешь. Я себя чувствую говном", - заявил Тикнизян на видео "РБ Спорт".
В понедельник, 19 мая, "Локомотив" сыграл вничью дома с ЦСКА со счетом 2:2, упустив по ходу матча преимущество в два мяча. "Железнодорожники" не поднимутся выше шестого места в чемпионате по итогам сезона. Команда одержала лишь одну победу в пяти последних турах.
Тикнизян не играет за "Локомотив" с конца апреля. После поражения от "Ростова" (0:2) армянский защитник дважды был заявлен на матчи команды, но ни разу не вышел на поле. С ЦСКА футболист снова остался вне заявки на игру. Его контракт с "Локомотивом" действует до конца июня 2026 года.
Тикнизян выступил с жестким монологом после матча с ЦСКА: хочу перемен летом
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян выступил с жестким монологом после игры с ЦСКА из-за своего положения в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"