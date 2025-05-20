"Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ", - приводит слова Медведева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что на пост председателя правления "Зенит" может занять генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
В текущем сезоне "Зенит" после 29-го тура РПЛ с 63-я очками занимает второе место в турнирной таблице. При этом последние шесть сезонов петербуржцы становились чемпионами России.
В "Зените" отреагировали на информацию о возможной смене руководства
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о возможной смене руководства петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"