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Пьянич: Кисляк сможет сделать себе карьеру в топ-5 чемпионатов в Европе

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высоко оценил шансы одноклубника Матвея Кисляка заиграть в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Думаю, Кисляк сможет сделать себе карьеру в топ-5 европейских чемпионатов. У него есть всё для того, чтобы расти дальше. У него отличный менталитет, он смог бы адаптироваться и построить хорошую карьеру", — сказал Пьянич "Советскому спорту".

Кисляк выступает в клубной структуре ЦСКА с 2020 года, перейдя из школы "Чертаново". В нынешнем сезоне полузащитник провел 31 матч в чемпионате и Кубке страны, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его рыночная трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

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