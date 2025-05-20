"Думаю, Кисляк сможет сделать себе карьеру в топ-5 европейских чемпионатов. У него есть всё для того, чтобы расти дальше. У него отличный менталитет, он смог бы адаптироваться и построить хорошую карьеру", — сказал Пьянич "Советскому спорту".
Кисляк выступает в клубной структуре ЦСКА с 2020 года, перейдя из школы "Чертаново". В нынешнем сезоне полузащитник провел 31 матч в чемпионате и Кубке страны, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его рыночная трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.
Пьянич: Кисляк сможет сделать себе карьеру в топ-5 чемпионатов в Европе
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высоко оценил шансы одноклубника Матвея Кисляка заиграть в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА