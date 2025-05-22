Петербуржский клуб включил лидера ростовчан шорт-лист на летнее усиление команды, сообщает "Спорт-Экспресс". По данным источника, предметных переговоров между сторонами пока не было.
Ранее в некоторых СМИ появлялась информация об интересе к Осипенко со стороны "Краснодара" и "Спартака".
В нынешнем сезоне 31-летний защитник является лучшим бомбардиром "Ростова" в РПЛ, забив девять голов в 29 матчах чемпионата.
"Зенит" включил Осипенко в шорт-лист на летнее усиление
Защитник "Ростова" Максим Осипенко заинтересовал "Зенит".
Фото: ФК "Ростов"