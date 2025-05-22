"Я удивился его интервью. Он сказал, что команда за этот сезон прибавила и набрала больше очков, чем в прошлом сезоне. Не знаю, откуда он берёт эту информацию. Наверное, со стороны Семака это самозащита. Сам себя не похвалишь — никто не похвалит. Я бы на его месте воздержался бы от таких высказываний", - приводит слова Туфрина "Чемпионат".
Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга в 29 матча чемпионата России по футболу сезона-2024/25 набрал 63 очка, что позволяет команде Сергея Семака на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые, которые последние шесть сезонов становились чемпионами России, за один тур до завершения сезона отстают от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
В 30-м туре РПЛ сезона-2024/25 "Зенит" на своем поле сыграет против грозненского "Ахмата". Стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.
"Себя не похвалишь — никто не похвалит". Туфрин назвал заявление Семака, что "Зенит" прибавил, самозащитой
Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин отреагировал на интервью главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"